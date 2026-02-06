Большой StandUp концерт
Leopold Brasserie&Pub, улица Рубинштейна, 23
Начало:
Завершение:
850₽
Возраст 18+
Стендап
Еда
Про событие
Топовые комики ждут не дождутся встречи с тобой. Стендап-концерт в центре Петербурга. Радовать тебя в это вечер будут участники ТВ и YouTube проектов. Только лучшие выступающие, только проверенный материал.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи