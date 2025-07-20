Большой StandUp-концерт
KwakInn, Звенигородская улица, 2/44
Начало:
Завершение:
700₽
Возраст 18+
Стендап
Еда
Про событие
Топовые комики ждут не дождутся встречи с тобой. Радовать тебя в это вечер будут участники ТВ и YouTube проектов. Только лучшие выступающие, только проверенный материал. Рассадка осуществляется администратором, приходи пораньше, чтобы занять лучшие места.
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