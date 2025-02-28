Большой Stand Up концерт в центре Питера
Гастробар «Чайки», Набережная реки Мойки, дом 19
Начало:
Завершение:
750₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Внимание: стендап 14 февраля отменен. Возврат билетов можно осуществить здесь: https://customer.ticketscloud.com/auth Топовые комики ждут не дождутся встречи с тобой! Крутой стендап-концерт в центре Петербурга. Радовать тебя в этот вечер будут участники ТВ и YouTube проектов. Только лучшие выступающие, только проверенный материал! *Состав комиков может меняться.
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