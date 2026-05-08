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Большой майский опенэйр

ИОНОТЕКА
Лиговский 50 корпус 16

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Бесплатно
Возраст 18+
Концерты
Фестивали

Про событие

В самый разгар майских праздников Ионотека устраивает большой весенний праздник-пикник с концертом, оупенэйром прямо во дворе и шашлыками. Вход бесплатный — будет весело и много народа. Две сцены — в клубе и на улице. Участники: Волгоградские петушки, Джейсон F, Ведро с чёрным поносом, Хаос, VOIDGRVY9, Зов, Вибратон, Chainsaw in my head, Goldship, Гретель, Дикая клубника, Сгоревших одуванчиков, Соевые ублюдки, Кто ш Буст, Алексей Техас, Страсть, The Cold Dick's Кофейный панч.

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