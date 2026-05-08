В самый разгар майских праздников Ионотека устраивает большой весенний праздник-пикник с концертом, оупенэйром прямо во дворе и шашлыками. Вход бесплатный — будет весело и много народа. Две сцены — в клубе и на улице. Участники: Волгоградские петушки, Джейсон F, Ведро с чёрным поносом, Хаос, VOIDGRVY9, Зов, Вибратон, Chainsaw in my head, Goldship, Гретель, Дикая клубника, Сгоревших одуванчиков, Соевые ублюдки, Кто ш Буст, Алексей Техас, Страсть, The Cold Dick's Кофейный панч.