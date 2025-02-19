«Большой куш» (2000)
Кадетская линия, 5, корп. 2Д
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Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Еда
Про событие
О фильме: Фрэнки Четыре Пальца должен был переправить краденый алмаз из Англии в США своему боссу Эви, но, сделав ставку на подпольный боксерский поединок, он попал в круговорот весьма нежелательных событий. Вокруг него и его груза разворачивается сложная интрига с участием множества колоритных персонажей лондонского дна — русского гангстера, троих незадачливых грабителей, хитрого боксера и угрюмого громилы грозного мафиози. Каждый норовит в одиночку сорвать большой куш. Бронирование (в тг) — @vseklassnoo
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