Тебя ждёт встреча с производителями сидра и, конечно, дегустация в формате винных салонов. Сидра будет очень много! Производители привезут дополнительные образцы к уже заявленному дегустационному списку: – La folie de Sukhodol - Nuovo: базовый сухой моносортный сидр из Пепина шафранного, урожай 2025 г. – La folie de Sukhodol - Сидры Всполья (рабочее название): базовый сухой сидр из сортов Синап и Богатырь, урожай 2025 г. – La folie de Sukhodol - Кокетка: премиальный сидр естественной карбонизации по методу Шарма, урожай 2023 г. – La folie de Sukhodol - Кармен (Вишня): премиальный сидр, урожай 2024 г. – La folie de Sukhodol - Хмельной Суздаль: моносортовой базовый сидр урожая 2025 года, выдержанный на хмелевых гранулах. – La folie de Sukhodol - Айс: сидр, изготовленный из криоконцентрированного (вымороженного) яблочного сока. Сладкий, ликёрный, урожай 2024 г. – DCiders - Mint: полусухой сидр с мятой (единственный в РФ). – DCiders - Jasmine: полусухой сидр с жасмином. – DCiders - Blue: полусладкий сидр с черникой. – DCiders - Plum: полусладкий сидр со сливой. – Rouge: полусладкий сидр с вишней. – Cidre'Rhino - Naturelle Non Petillant Brut 2023. – Cidre'Rhino - Тихий классический сидр, 0,75 л. – Cidre'Rhino - Absolutely Rhinoberry Brut 2023. – Cidre'Rhino - Тихий Ягодный сидр: малина, черника, черноплодка. – Cidre'Rhino - Alice and WonderPear Poire Sauvage Zero Dosage 2022. – Cidre'Rhino - Игристое сухое пуаре из диких груш. – Заповедник - Заповедник Петнат. – Заповедник - Северное Лето (4 ягоды). – Заповедник - Лингонэпл (брусника). – Заповедник - Лёд и Пламень. – Трубачеевка - Сидр традиционный яблочный «Трубач» 0,75 л (метод Шарма). – Трубачеевка - Сидр традиционный яблочный «Пепин» 0,75 л (метод шампенуа). – Ля Фуар - Перле. – Ля Фуар - Ассамбляж 12. – Ля Фуар - Руби. – Ля Фуар - Кассис. Количество мест ограничено, так что предварительная бронь обязательна.