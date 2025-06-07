Спортивное событие с возможностью отыграть роль яркого хищника или ловкой добычи в условиях, адаптированных под «джунгли». Организаторы облегчили новичкам вхождение в игровые состояния и возможность классно провести время в большой группе людей в просторном зале. Игра будет интересна новичкам, которые совсем ничего не знают о праймале и тем, кто желает расширить свой опыт. На встрече будут: — рассказ о технике безопасности и правилах; — бесконтактная борьба на разминке; — упражнения на сонастройку; — полное исключение речи как явления, только невербальная коммуникация; — сценарии действий, которые будут высылаться предварительно, чтобы каждый праймал успел изучить и узнать, что его ждёт; — Primal-настолка. Действует правило использования речи в критических ситуациях, а также на игре будут кураторы, следящие за происходящим. На площадке помимо привычных уже возможностей бегать и орать есть ещё: — большая поролоновая яма; — несколько уровней, по которым можно ходить, безопасно залезать и спускаться, устраивать засады; — канаты и полотна-лианы; — мини-скалодром; — турники, подвесные кольца и шведские стенки для желающих активно маневрировать. В ролевую игру будет 2 забега с перерывами на общение и перекус. С обсуждением, какая вышла классная игра и у кого какие инсайты пришли в конце. Дресс-код: 1. Чистая и удобная для движений одежда, в которой не жарко; 2. Отсутствие аксессуаров на одежде и теле; 3. Лёгкий приятный запах от тела и изо рта. С собой можно также принести одежду, мягкие игрушки и другие вещи для разрыва или импровизированных баталий этими предметами. Важно: — Любое опьянение под запретом; — Помни, что ответственность за твоё здоровье несёшь только ты; — Будь внимателен и бережен к себе и к остальным участникам. Стоимость участия: 1 серия билетов — 3000 рублей за первые 15 билетов; 2 серия билетов — 4000 рублей за следующие 15 билетов; Последние билеты — 5000 рублей за финальные 5 билетов.