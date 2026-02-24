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Большие глаза

Camper Bistro
Садовая улица, 62

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Кино
Еда

Про событие

Тёплый вечер в кругу друзей в Camper Bistro. 1950-е годы, Сан-Франциско. Появившийся из ниоткуда художник Уолтер Кин придумывает поп-арт. Его необычные картины, изображающие трогательных детей с огромными глазами, производят настоящий фурор. Их печатают на календарях, открытках, домохозяйки щеголяют в фартуках с их изображением. Уолтер становится королем современного искусства, одним из самых известных арт-деятелей. Но на пике славы художника его скромная супруга Маргарет вдруг утверждает, что Уолтер — мошенник, и именно она — автор знаменитых картин. Кинопоказ проходит без билетов — достаточно выбрать блюдо и напиток по меню.

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