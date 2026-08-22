Тебя ждут настоящие карельские пейзажи: скалы, шхеры, валуны. Поход будет насыщенным, с подъёмами и спусками, ты пройдёшь по каменистому берегу залива Лехмалахти, поднимешься на Ладожские каменоломни — с них открывается потрясающий вид на Ладожское озеро! План похода: 7:00 Встречаешься на Финляндском вокзале (ориентир места встречи инструктор напишет в чате, приглашение на вступление в чат отправят тебе электронную почту или по смс за 1-2 дня до похода), билет возьмёшь до Приозерска. 7:25 Время отправления электрички 10:09 Время прибытия электрички в Приозерск Пересадка в такси (стоимость с человека около 300р). Выход на маршрут, инструктаж 18:11 либо 20:25 Время отправления обратной электрички из Кузнечного. 21:19 Возвращение к ст.м. Девяткино Памятка участнику: Одевайся удобно и по погоде, так, чтобы можно было снять или надеть дополнительный слой одежды. Обувь должна быть закрытая, подходящая для скалистого рельефа (с хорошим протектором). Обработай одежду средствами от клещей. Что взять с собой: 1) Чай в термосе/воду и еду на целый день (смотри по своим потребностям). Ориентируйся на 2 перекуса 2) Плащ-дождевик на случай дождя — обязательно 3) Запасные носки 4) Личную аптечку с препаратами, прописанными тебе врачом (аптечка первой помощи будет у инструктора) 5) Пенку-сидушку для удобного отдыха на привалах 6) Средство от комаров 7) Заряженный телефон Длина маршрута: 16 км Сложность: средняя. Присутствуют подъемы/спуски