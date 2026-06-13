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Бокс и пикник в Таврическом саду

Таврический Сад, Потёмкинская улица

Начало:

Завершение:

2800₽
Возраст 12+
Еда

Про событие

Субботний вечер с пользой: спорт, еда и разговоры по душам. Приходи на тренировку по боксу и тайскому боксу. После — будет пикник и разговор на волнующие вас вопросы о боксе.

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