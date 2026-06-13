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Бокс и пикник в Таврическом саду
Таврический Сад, Потёмкинская улица
Начало:
Завершение:
2800₽
Возраст 12+
Еда
Про событие
Субботний вечер с пользой: спорт, еда и разговоры по душам. Приходи на тренировку по боксу и тайскому боксу. После — будет пикник и разговор на волнующие вас вопросы о боксе.
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