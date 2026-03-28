В эту ночь вынесут музыку в самое сердце зала — диджейка будет стоять прямо посередине танцпола, как на настоящем Boiler Room. Качественный звук, мощная атмосфера и тот самый вайб, который заставляет забыть про всё за пределами танцпола. FC/DC 18+ (только оригиналы документов) reserve по телефону билет или бронь стола — проход без очереди