Гамлет: мстители, призраки и шуты: бранч и спектакль в Александринском театре Камерное культурное событие всего на 10 гостей, где соединяются гастрономия, разговор об искусстве и вечер в одном из самых красивых театров Петербурга. Начнут встречу с богемного бранча и лекции в ресторане Goose Goose, а затем отправятся в Александринский театр на спектакль «Гамлет», режиссёра Валерия Фокина. Уильям Шекспир создал универсальный шедевр — уже более 400 лет «Гамлет» волнует умы читателей и зрителей, режиссёров и сценаристов, нисколько не теряя своей актуальности. Трагическая история про месть превращается в философское рассуждение о чести и справедливости, о судьбе и смерти. Путь к пониманию величайшей британской пьесы богат на приключения. Проложив маршрут между лондонским театром «Глобус» и датским замком «Эльсинор», повстречаешь гордых рыцарей и таинственных призраков, мудрых шутов и жестоких королей. После экскурса в историю постановок сценическая версия «Гамлета» в Александрийском театре заиграет новыми красками. После лекции отправишься в театр — смотреть спектакль уже подготовленным взглядом, замечая детали, образы и режиссёрские решения, которые обычно ускользают от зрителя. Лекцию проведёт Софья Кучерявенко — искусствовед, лектор и экскурсовод, ведущий специалист Музея искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков. В билет входит: Богемный бранч в ресторане Goose Goose Блюдо на выбор: • паста Карбонара • паста Алио Олио с креветками • равиоли с баклажанами и вялеными томатами Напиток на выбор: • игристое Martini Brut, кофе или чай 16:00 — лекция (2 часа) 19:00 — спектакль в Александринском театре (хорошие места в партере, 2 часа без антракта)