Вечер-погружение в атмосферу тайной встречи в той самой квартире Распутина, куда когда-то можно было попасть только по особому приглашению. Небольшая компания до 12 гостей, подлинные интерьеры начала ХХ века, живой рассказ и угощение, которое становится частью происходящего. Всё проходит в квартире-музее Распутина на Гороховой — в тех самых стенах, где он жил, принимал гостей и откуда отправился в ночь своего убийства. Именно здесь: — принимали министров и аристократок; — шептались о судьбе Империи; — решались вопросы, о которых не писали в газетах; — и входили только по личному разрешению хозяина. Старые стены этой квартиры помнят слишком многое. О чём будет вечер: Вместе с историком-краеведом и сотрудником музея Марией Персияновой ты разберёшься: — кем Распутин был на самом деле — шарлатаном, мистиком, психологом или тонким политическим игроком; — почему императорская семья ему доверяла, и чем за это заплатила; — какое влияние он имел на высший свет и государственные решения; — что произошло в ту роковую ночь у Юсупова, когда яд, по словам заговорщиков, «не подействовал»; — почему дело об убийстве Распутина до сих пор не закрыто и будоражит умы, хотя прошло уже более 100 лет. Этот вечер будет посвящен человеку, вокруг которого сошлись вера, власть, страх, слухи и большие деньги. Меню вечера: Угощение подобрано с настроением той самой роковой ночи, когда обычный визит превратился в одно из самых загадочных событий русской истории. — Ликёрное вино «Массандра. Мадера Крымская», как обязательный канон вечера и любимый напиток Распутина; — Пирог с курицей и грибами — сытное угощение городского дома; — Воздушные булочки шу — лёгкий десерт на том самом роковом вечере; — Чай и конфеты. Угощение — часть атмосферы вечера (только без риска отравления цианидом).