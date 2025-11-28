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Богемный Париж: места силы Моне, Пикассо и Тулуз-Лотрека

Шум
ул. Маяковского, 52

Начало:

Завершение:

3800₽
Возраст 18+
Выставки

Про событие

Улей, «Новые Афины» и «Мулен Руж»: узнаешь, где встречались, спорили и творили французские художники. Вспомнишь именитые кафе «Гербуа» и «Новые Афины», кабаре «Мулен Руж» и «Чёрная кошка», а также заглянешь в «Улей», в котором жили художники. Узнаешь, где проводили вечера знаменитые художники, любуясь на куртизанок, с кем они пили вино и почему дрались на дуэлях. На лекции ты подобно герою «Полночи в Париже» перенесёшься в начало ХХ века, когда в столице Франции создавалось новое искусство от импрессионизма до кубизма. Ты вспомнишь именитые кафе «Гербуа» и «Новые Афины», кабаре «Мулен Руж» и «Чёрная кошка», а также заглянешь в «Улей», в котором жили художники. Узнаешь, где проводили вечера знаменитые художники, а также, как они отразили свои богемные вечера в картинах. Тебя ждут работы Ренуара, Тулуз-Лотрека, Мане и других французских живописцев. Кабаре, куртизанки, споры об искусстве за бутылкой вина — так выглядел вечер молодого художника на Монмартре в начале 20 века. В стоимость входит бокал вина и лёгкая закуска к вину

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