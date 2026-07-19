Камерный формат лекции до 15 человек, который проходит в отдельных залах лучших ресторанов города, с незаурядными историями спикеров и поздним завтраком. На бранче обсудят тайны семьи, которая была богаче самих Романовых. Поговорят про одиозного Феликса, его пагубные страсти и вредные привычки. Обсудят секреты красоты невероятной Зинаиды Юсуповой. Пройдутся по родословной князей и узнаешь, кто и как сумел создать их несметное богатство. В конце тебя ждёт обсуждение дела, расследование которого не закрыто до сих пор — убийства Распутина. Подумают, чем царский друг не угодил аристократам и почему его решили убрать со сцены российской политики. Лекцию проведёт Екатерина Повалкина — искусствовед, специалист по искусству XIX–XX веков, автор лекций по русскому и европейскому искусству, моде и культуре. Экскурсовод по Петербургу, журналист и культурный обозреватель. В билет входит: — Блюдо по выбранному меню: Меню №1 — Драник с лососем и яйцом пашот Меню №2 — Гречка с пармезаном и яйцом пашот Меню №3 — Тёплый римский сендвич с сыром бри и пармской ветчиной Меню №4 — Рикотники с вишней и фермерской сметаной. — Напиток: игристое вино Martini Brut/ кофе или чай