Соверши путешествие в прошлое, чтобы узнать, как проводили время представители высшего света Петербурга, а главное, где и с кем. Петербург это город, где кипят страсти: горожане чинно фланируют по городу, пляшут до утра на балах, проигрывают в карты имения и бриллианты, стреляются на дуэлях, жарко спорят о политике и искусстве в роскошных салонах петербургских светских львиц, и даже вызывают духов. — Сколько стоило собраться на бал красавице пушкинской эпохи? — Много ли можно было проиграть в карты — состояние, имение, жену? — При каких обстоятельствах встретились Гудини и Менделеев и при чем тут столоверчения? Об этом и многом другом ты узнаешь на лекции. Лекцию проведёт дипломированный культуролог и историк, краевед, специалист по культуре повседневности в Российской Империи Мария Персиянова. В билет входит: Блюдо по выбранному меню: • Меню №1 — Крок-месье • Меню №2 — Ржаной тост с авокадо, яйцом пашот и рикоттой • Меню №3 — Драник со сметаной и зелёным салатом • Меню №4 — Рисовая каша на кокосовом молоке — Круассан — Трюфель — Напиток: кофе или чай