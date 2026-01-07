Поздний завтрак, тайны царской семьи и история праздничного искусства ждут тебя на камерной лекции. Маленькие принцы и принцессы получают всё, о чем только могут мечтать. В императорских семьях нет ограничений. Так считает большинство из людей. Однако это неверно, если говорить о российских императорских семьях. Юные принцы и принцессы получали едва ли более дорогие подарки, чем обычные дети. На лекции тебе расскажут больше о традициях русского Рождества и Нового года. Поговоришь о том, как праздновали Рождество и Новый год в Древней Руси, во времена Империи и сегодня. Разберёшься, как менялось отношение к празднику в обществе и искусстве. Как в средние века и эпоху Возрождения подробно пересказывали библейские сюжеты, в 17 веке уходили в эффектность изображения, а в 20 веке появился поп-арт и акценты сильно сместились в сторону подарков, покупок и рекламы. Отдельно поговоришь про Россию, как в эпоху Империи важным было Рождество, как его праздновали и изображали в картинах художники. А потом появился Новый год в советское время и как это отразилось в искусстве эпохи соцреализма и более поздних. Во время лекции тебя ждут тайны императорской семьи, самые оригинальные подарки, разговор о вкусной еде и забавные поверья. Лекцию проведёт искусствовед Екатерина Повалкина. В билет входит: Блюдо по выбранному меню: • Меню №1 — Крок-месье • Меню №2 — Ржаной тост с авокадо, яйцом пашот и рикоттой • Меню №3 — Драник со сметаной и зелёным салатом • Меню №4 — Рисовая каша на кокосовом молоке — Круассан — Трюфель — Напиток: кофе или чай