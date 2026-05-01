Можно ли стать примой, не соответствуя ни одному балетному стандарту — и при этом выстроить жизнь, в которой мужчины дарят возможности, статус и роскошь? Матильда Кшесинская не просто танцевала на сцене Мариинского театра — она выстраивала куда более сложную игру, где переплетались искусство, интриги, влияние и мужчины из династии Романовых. Её обсуждали, осуждали, ею восхищались, но игнорировать её было невозможно: слишком яркая, слишком умная и слишком свободная для своего времени. При фигуре, которую считали «неподходящей» для балета, она становится примой, задаёт новый уровень техники и делает русский балет заметным во всём мире, а за кулисами разворачивается куда более громкая история — роман с императором Николаем II, отношения с великими князьями и умение удерживать внимание сразу нескольких мужчин, не теряя контроля над ситуацией и всегда оставаясь в позиции выбора. На лекции ты узнаешь: — Как она превращала внимание в реальные ресурсы — связи, деньги и возможности — Как ей удалось стать примой, несмотря на «небалетные» данные — Какие подарки ей делали и как она выстраивала отношения так, что мужчины сами хотели вкладываться — В чём заключалась её стратегия: чувства, расчёт или тонкая игра на амбициях мужчин — Какую роль сыграла в развитии русского балета — И почему даже после революции она не потеряла свои влияние и уровень жизни Её история — про умение чувствовать людей, выстраивать правила игры и получать от жизни максимум, оставаясь в центре внимания даже тогда, когда рушится целая эпоха. Лекцию проведёт Полина Фёдорова — искусствовед, экскурсовод по Санкт-Петербургу, журналист и литературовед. В билет входит: — Блюдо по выбранному меню: • Драник с лососем • Гречка с пармезаном и яйцом пашот • Тёплый римский сендвич с сыром бри и пармской ветчиной • Рикотники с вишней и фермерской сметаной — Напиток: игристое вино Martini Brut/ кофе или чай