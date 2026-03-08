Петербург всегда требовал от женщины одного — выглядеть достойно. В холод, в войну, в бедность, в блеск имперских балов и в серые будни. Но что стояло за этим «достоинством»?Сколько сил, денег, терпения и внутренних компромиссов? На этой лекции ты заглянешь в будуары, гардеробные, утренние комнаты, к зеркалам, перед которыми женщины Петербурга учились быть красивыми, сильными и независимыми. Ты узнаешь: — Сколько на самом деле стоило собрать красавицу на бал в Пушкинскую эпоху (спойлер — бальный выход мог равняться годовому доходу семьи среднего достатка) — Что на самом деле носили под платьями — Почему пальто стало символом Петербурга — Как революция раздела женщин не только социально, но и буквально — Как появление магазинов, фабрик и журналов дало женщинам новую свободу — О чём мечтали женщины, глядя в зеркало в разные эпохи. Быть красивой? Быть любимой? Быть свободной? И как эти мечты почти не изменились. Лекцию проведёт дипломированный культуролог и историк, краевед, специалист по культуре повседневности в Российской Империи — Мария Персиянова. В БИЛЕТ ВХОДИТ: — Блюдо по выбранному меню: Меню №1 — Яйца Бенедикт с красной икрой Меню №2 — Спагетти Алио Олио с креветками Меню №3 — Драник со сметаной и зелёным салатом Меню №4 — Воздушные сырники с ягодами и сметаной — Напиток: итальянское игристое вино Martini brut/ кофе или чай