Перенесись в зимний Петербург XIX века — туда, где залы дворцов сияли огнями, интриги плелись быстрее, чем подавали шампанское, а новогодние балы становились главным событием сезона. Ты узнаешь: — Что считалось обязательным для выхода «в свет» зимой — Какие интриги рождались за кулисами блестящих балов — Сколько стоило подготовиться к праздникам представительнице высшего общества — Что могли проиграть в карты за одну ночь — часть состояния или… честь — Какие правила, жесты и намёки определяли успех в салонах и на танцевальных вечерах; — И почему именно зима считалась временем самых громких романов и скандалов Поговоришь о том, как жили, веселились и скучали те, кого называли «петербургской элитой», — и чем их привычки могут удивить современного человека. Лекцию проведёт дипломированный культуролог и историк, специалист по повседневной культуре Российской Империи Мария Персиянова. В билет входит: Блюдо по выбранному меню: • Меню №1 — Крок-месье • Меню №2 — Ржаной тост с авокадо, яйцом пашот и рикоттой • Меню №3 — Драник со сметаной и зелёным салатом • Меню №4 — Рисовая каша на кокосовом молоке — Круассан — Трюфель — Напиток: кофе или чай