Богемный арт-бранч: «Ночь перед Рождеством в зимней столице»
Медведь, Большая Конюшенная улица, 27
Начало:
Завершение:
3500₽
Возраст 16+
Еда
Про событие
В преддверии Рождества и Нового года на центральных улицах столичного Петербурга было необычайно оживленно: разносословная публика торопилась купить всё необходимое для праздника. Угощения на семейный ужин или званый обед, подарки близким и конечно же рождественскую ель. Поговорят о ночи перед Рождеством, традициях зимних застолий, столичных балов и маскарадов, предпраздничном списке обязательных покупок и конечно же об уличных гуляньях, балаганах и катальных горках. А также о том, благодаря кому в Петербурге появилась первая ель, как её украшали и причем тут кондитера из Швейцарии. Лекцию проведет дипломированный культуролог и историк, краевед, специалист по культуре повседневности в Российской Империи Мария Персиянова. В билет входит: Блюдо по выбранному меню: • МЕНЮ №1 — Крок-месье • МЕНЮ №2 — ржаной тост с авокадо, яйцом пашот и рикоттой • МЕНЮ №3 — драник со сметаной и зелёным салатом • МЕНЮ №4 — рисовая каша на кокосовом молоке — Круассан — Трюфель — Напиток: кофе или чай — Лекция в камерном формате (1,5-2 часа).
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