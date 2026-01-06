В преддверии Рождества и Нового года на центральных улицах столичного Петербурга было необычайно оживленно: разносословная публика торопилась купить всё необходимое для праздника. Угощения на семейный ужин или званый обед, подарки близким и конечно же рождественскую ель. Поговорят о ночи перед Рождеством, традициях зимних застолий, столичных балов и маскарадов, предпраздничном списке обязательных покупок и конечно же об уличных гуляньях, балаганах и катальных горках. А также о том, благодаря кому в Петербурге появилась первая ель, как её украшали и причем тут кондитера из Швейцарии. Лекцию проведет дипломированный культуролог и историк, краевед, специалист по культуре повседневности в Российской Империи Мария Персиянова. В билет входит: Блюдо по выбранному меню: • МЕНЮ №1 — Крок-месье • МЕНЮ №2 — ржаной тост с авокадо, яйцом пашот и рикоттой • МЕНЮ №3 — драник со сметаной и зелёным салатом • МЕНЮ №4 — рисовая каша на кокосовом молоке — Круассан — Трюфель — Напиток: кофе или чай — Лекция в камерном формате (1,5-2 часа).