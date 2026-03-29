Камерный формат лекции до 15 человек, который проходит в отдельных залах лучших ресторанов города, с незаурядными историями спикеров и поздним завтраком. Мы привыкли думать о Возрождении как о чём-то пыльном, музейном и бесконечно далёком. Золотые рамы, благостные Мадонны, вдохновенные лекции про «гармонию»… А ведь это был самый опасный, грязный и гениальный век в истории человечества. Искусствовед Екатерина Повалкина уже 14 лет собирает истории об эпохе Возрождения, которые боятся рассказывать в академических аудиториях. На этой лекции не будут чинно перебирать даты. Будут искать ответ на главный вопрос: Почему? Почему искусство вдруг «выстрелило» именно здесь и именно тогда? Почему это случилось не во Франции, не в Испании, а в кровавом мире итальянских кредиторов и политических интриг? Разложат по полочкам периодизацию. Ты уйдёшь с чётким пониманием, чем Проторенессанс Джотто отличается от Высокого Ренессанса, и почему Кватроченто — это ключ к пониманию всего западного искусства. Залезут художникам «под кожу»: — Поймёшь, как Леонардо узнал, что представляют собой мышцы под слоем кожи, если вскрывать трупы тогда запрещала церковь? — Где Рафаэль подсмотрел те самые нежные взгляды своих Мадонн? — Почему Боттичелли, написавший идеальную «Весну», умер в нищете и забвении? Традиционно ждут интриги и расследования: — Кем на самом деле была Сикстинская Мадонна? — Чья красота свела с ума Микеланджело? — И почему за многими ликами святых скрываются вполне конкретные женщины, которых современники называли совсем не святыми именами? После этой лекции у тебя появится необходимая база, которая позволит чувствовать себя на выставках и в музеях гораздо увереннее. Лекцию проведёт Екатерина Повалкина — искусствовед, специалист по искусству XIX–XX веков, автор лекций по русскому и европейскому искусству, моде и культуре. Экскурсовод по Петербургу, журналист и культурный обозреватель. В билет входит: — Блюдо по выбранному меню: • Меню №1 — Круассан с лососем под соусом Голландез; • Меню №2 — Брускетта с мортаделлой и скремблом; • Меню №3 — Сырники с пряной вишней и обожженной сметаной. — Напиток: апероль шприц/игристое вино/кофе или чай — Лекция в камерном формате (1,5 часа)