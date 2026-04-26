Камерный формат лекции до 15 человек, который проходит в отдельных залах лучших ресторанов города, с незаурядными историями спикеров и поздним завтраком. Фавориты и фаворитки — так называли любовников и любовниц первых лиц государства. — Какое влияние они оказывали на государей? — Кто из них фактически управлял страной? — Можно ли было из фаворитки стать женой монарха? Это и многое другое ты узнаешь на лекции. Героями рассказа станут: — Пётр I и его фаворитки. У первого императора России было много любовных интересов. Поговорят о Марии Гамильтон, Анне Монс и Марте Скавронской. — Анна Иоанновна и Бирон. — Елизавета Петровна и Алексей Разумовский. — Екатерина II и два Григория — Орлов и Потёмкин. — Александр II и Екатерина Долгорукова. — Николай II и Матильда Кшесинская. Из возлюбленной наследника престола — в жену его брата. Лекцию проведёт Полина Фёдорова — искусствовед и гид по Санкт-Петербургу. В билет входит: — Блюдо по выбранному меню: Меню №1 — Картофельный драник с лососем и яйцом пашот Меню №2 — Гречка с пармезаном и яйцом пашот Меню №3 — Теплый римский сендвич с сыром бри и пармской ветчиной Меню №4 — Рикотники с вишней и фермерской сметаной. — Напиток: игристое вино Martini Brut/ кофе или чай