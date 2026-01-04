История Нового года и Рождества от Петра I до наших дней. Новый год — праздник, который отмечают во всем мире. Его ждут, как символ обновления. Ёлка с игрушками, Дед Мороз со Снегурочкой, шампанское и салат оливье стали неизменными атрибутами праздника. Но так было не всегда. Ты узнаешь: • Что означало «сходить под ёлку» • Какие подарки получали дети императоров • Какие зимние забавы превращали Петербург в царство огней, коньков, маскарадов и катаний • Что было на столах дворян и простых людей в праздники • Как появились новогодние персонажи — Дед Мороз и Снегурочка и причём здесь языческие морозные духи • Почему настоящий Новый Год — куда мистичнее, чем кажется Лекцию проведёт историк и искусствовед Полина Фёдорова. В билет входит: — Блюдо по выбранному меню: Меню №1 — Крок-месье Меню №2 — Ржаной тост с авокадо, яйцом пашот и рикоттой Меню №3 — Драник со сметаной и зелёным салатом Меню №4 — Рисовая каша на кокосовом молоке — Круассан — Трюфель — Напиток: кофе или чай