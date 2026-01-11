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Богемный арт-бранч: «Архип Куинджи»

Медведь, Большая Конюшенная улица, 27

Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 16+
Еда

Про событие

Как сын бедного сапожника стал самым великим мастером света в русском искусстве. Тайны света на картинах Куинджи волновали многие поколения русских и зарубежных художников. Когда он выставлял свою знаменитую картину «Лунная ночь на Днепре» в собственной мастерской, некоторые скептики пытались искать за рамой лампочки — столь невозможным казалось воссоздать такой свет реальными красками. Жизнь же самого художника никогда не была столь светлой и безоблачной. Он знал, что такое бедность, поражения, скандалы. На лекции узнаешь детали непростой биографии и откроешь секреты света на его картинах. Поймёшь, какие смелые эксперименты позволили ему стать одной из самых ярких личностей в русском искусстве. Лекцию проведёт искусствовед, специалист по истории рода, и просто харизматичный лектор — Екатерина Повалкина. В билет входит: — Блюдо по выбранному меню: Меню №1 — Яйца Бенедикт с красной икрой Меню №2 — Трюфельный скрэмбл с пармезаном и тостами из домашнего хлеба Меню №3 — Драник со сметаной и зелёным салатом Меню №4 — Воздушные сырники с ягодами и сметаной — Напиток: игристое вино / кофе или чай

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