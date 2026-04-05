Юсуповы: как стать иконами стиля, бизнеса и политики в Российской империи. Камерный формат лекции до 15 человек, который проходит в отдельных залах лучших ресторанов города, с незаурядными историями спикеров и поздним завтраком. На бранче обсудят тайны семьи, которая была богаче самих Романовых. Поговорят про одиозного Феликса, его пагубные страсти и вредные привычки. Обсудят секреты красоты невероятной Зинаиды Юсуповой. Пройдутся по родословной князей и узнаешь, кто и как сумел создать их несметное богатство. В конце тебя ждёт обсуждение дела, расследование которого не закрыто до сих пор — убийства Распутина. Подумают, чем царский друг не угодил аристократам и почему его решили убрать со сцены российской политики. Самые свежие версии произошедшего тебе предоставит экскурсовод Юсуповского дворца, искусствовед, специалист по истории рода, и просто харизматичный лектор — Екатерина Повалкина. В билет входит: — Блюдо по выбранному меню: Меню №1 — Яйца Бенедикт с красной икрой Меню №2 — Спагетти Алио Олио с креветками Меню №3 — Драник со сметаной и зелёным салатом Меню №4 — Воздушные сырники с ягодами и сметаной — Напиток: игристое вино/ кофе или чай