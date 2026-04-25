Тайны личной жизни писателей ХХ века: роковые женщины, измены, любовные треугольники. Камерный формат лекции до 15 человек, который проходит в отдельных залах лучших ресторанов города, с незаурядными историями спикеров и поздним завтраком. Мы привыкли думать о классиках как о серьёзных гениях — в пиджаках и с томиком стихов. Но если заглянуть в их личную жизнь, там будет всё как в современных сериалах: любовные треугольники, измены, ревность, скандалы, уходы из семей и роковые женщины. На этой встрече поговорят о самых громких любовных историях русской литературы. Ты узнаешь: — как Александр Куприн умудрился познакомиться с обеими своими будущими жёнами… в один день; — как Николай Гумилёв несколько лет добивался Анны Ахматовой и переживал мучительные отказы; — правда ли, что Михаил Булгаков считал, что писателю нужны три жены, и какая из них стала прототипом Маргариты; — как получилось, что Максим Горький жил сразу с тремя женщинами; — и почему Иван Бунин, нобелевский лауреат и тончайший писатель о любви, оказался в центре одного из самых странных любовных треугольников XX века. Поговорят о том, как женщины вдохновляли великих писателей, разрушали браки, становились музами и иногда — роковыми фигурами в судьбах писателей. Лекцию проведёт Полина Фёдорова — искусствовед, экскурсовод по Санкт-Петербургу, журналист и литературовед. В билет входит: — Блюдо по выбранному меню: Меню №1 — Яйца Бенедикт с красной икрой Меню №2 — Авокадо тост с яйцами пашот Меню №3 — Драник со сметаной и зелёным салатом Меню №4 — Воздушные сырники с ягодами и сметаной — Напиток: игристое вино/ кофе или чай