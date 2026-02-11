ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Богемная экскурсия: «Тайны Каменного острова: самые красивые дачи Петербурга»

Сенная площадь, 2

Начало:

Завершение:

1300₽
Возраст 16+

Про событие

Каменный остров — место, где среди вековых деревьев прячутся особняки, похожие на декорации к фильмам. Именно здесь снимали легендарного «Шерлока Холмса», жили богатейшие семьи Российской империи, создавались архитектурные шедевры модерна, а рядом когда-то находилась дача Александра Пушкина. На прогулке увидишь самые впечатляющие дачи Каменного острова. Пройдёшь к знаменитой даче Гаусвальд — одному из самых узнаваемых деревянных домов Петербурга, который многие помнят по фильмам о Шерлоке Холмсе. Найдёшь легендарный «Дом Бабы Яги» — сказочный особняк архитектора Мельцера, который невозможно спутать ни с одним другим зданием города. Увидишь знаменитую «Сахарную голову» — необычную дачу Фолленвейдера, ставшую настоящей кинозвездой и одним из символов петербургского модерна. Заглянешь к роскошной даче Половцова и узнаем истории людей, которые создавали этот удивительный остров. А ещё окажешься на месте, где когда-то стояла дача Александра Сергеевича Пушкина. Это прогулка не только про архитектуру. Это путешествие в Петербург, где за каждым особняком скрываются судьбы известных людей, удивительные легенды и атмосфера города, которую невозможно почувствовать на популярных туристических маршрутах. Экскурсию проведёт Михаил Мешалкин — историк, научный сотрудник Отдела истории русской культуры Государственного Эрмитажа и профессиональный экскурсовод. Гид будет ждать тебя на выходе из метро Сенная площадь (синяя ветка).

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
до

3495₽

Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
Популярное
Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
до

от 1000₽

Обзорная экскурсия по особняку Брусницыных
Обзорная экскурсия по особняку Брусницыных
до

2400₽

По дворам и парадным Владимирской
По дворам и парадным Владимирской
до

1100₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста