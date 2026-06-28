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Богемная экскурсия

улица Рубинштейна, 29/28, у входа в ресторан Frank

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2200₽
Возраст 16+

Про событие

Мода, литература, публичные дома. Что скрывает улица Рубинштейна? Совершишь путешествие в другую эпоху, где за фасадами домов скрываются истории любви, интриг, моды и скандалов. Знаменитая улица Рубинштейна — сегодня гастрономический центр Петербурга и место модных встреч. Но три века назад это была совсем другая история. На прогулке ты узнаешь: — где находились самые злачные места и дома терпимости; — какие знаменитости жили на этой улице и чем они прославились; — почему именно здесь рождались литературные сплетни и светские скандалы; — как неприметная Троицкая улица (прежнее название улицы Рубинштейна) превратилась в одну из самых модных и обсуждаемых в городе. Пройдёшься по знаковым точкам, заглянешь в прошлое Петербурга и увидишь его с неожиданной, немного дерзкой и очень живой стороны. Экскурсию проведёт Екатерина Повалкина — гид-экскурсовод по Петербургу, журналист и культурный обозреватель. Гид будет ждать тебя у ресторана Frank (улица Рубинштейна, 29/28) с табличкой «Богема».

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