ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Богема против НАТО

ИОНОТЕКА
Лиговский 50 корпус 16

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 16+
Спектакли
Фестивали

Про событие

Лимонов, Курехин и Летов. Возвышенное против прекрасного — обретая смыслы на границе с ужасным. Фестиваль высокой контркультры. Человек — политическое животное. А потому «искусство вне политики» — бесчеловечный концепт. Музы не смолкают, когда говорят пушки. Люди ищут не прекрасного, но возвышенного, а оно часто обретается на границе с ужасным. Тебя ждёт: — Современный спектакль по прозе и биографии Эдуарда Лимонова, с успехом прошедший в Москве на перезагрузке «Лимоновских чтений», причем теперь в расширенной версии. — Музыкальное подношение Сергею Курехину от продолжателей его дела. — Реэнактмент легендарного перформанса «Богема против НАТО» (1999) от секретного гостя из русского эзотерического подполья под псевдонимом «Голова». Будет весело, страшно и очень богемно. Вход от 500р, для оплаты пиши в личку сообщества в ВК

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Та самая кружка
Та самая кружка
до

3500₽

Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
Популярное
Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
до

от 1000₽

Стендап по-женски
Популярное
Стендап по-женски
до

от 590₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста