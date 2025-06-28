Лимонов, Курехин и Летов. Возвышенное против прекрасного — обретая смыслы на границе с ужасным. Фестиваль высокой контркультры. Человек — политическое животное. А потому «искусство вне политики» — бесчеловечный концепт. Музы не смолкают, когда говорят пушки. Люди ищут не прекрасного, но возвышенного, а оно часто обретается на границе с ужасным. Тебя ждёт: — Современный спектакль по прозе и биографии Эдуарда Лимонова, с успехом прошедший в Москве на перезагрузке «Лимоновских чтений», причем теперь в расширенной версии. — Музыкальное подношение Сергею Курехину от продолжателей его дела. — Реэнактмент легендарного перформанса «Богема против НАТО» (1999) от секретного гостя из русского эзотерического подполья под псевдонимом «Голова». Будет весело, страшно и очень богемно. Вход от 500р, для оплаты пиши в личку сообщества в ВК