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Богатые тоже плачут: сколько стоит быть дворянином в Российской Империи?

Goose Goose
Большая Конюшенная ул., 27

Начало:

Завершение:

4000₽
Возраст 16+
Еда

Про событие

Блистательный Петербург в лице своей великосветской публики жил поистине роскошно. Тысячами свечей горели бальные залы, блеск бриллиантов мог ослепить, за платьями выезжали специально в Париж, в карты проигрывали целые деревни, а шампанское и вина по подписке лились рекой. Столица жила по заветам демонстративного потребления и, казалось, не знала счёта деньгам. О статусе и о том, сколько на самом деле стоило его поддержание, ты и поговоришь на лекции. — Узнаешь, сколько стоил туалет, в котором не стыдно предстать перед императорской семьёй — Почему гвардейский офицер мог сидеть в театре только не дальше шестого ряда партера — Где покупали статусные подарки и при чём тут Фаберже — Почему в действительно богатых домах были не кухарки, а повара — Как дорого обходился букет для салона — И во сколько по нынешнему курсу обошёлся бы домашний бал И, конечно, найдёшь ответ на главный вопрос: откуда деньги — и почему на самом деле почти все дворянские фамилии жили в долг. В старинных кругах памятные дары иногда сопровождали званые вечера и визиты как знак дружбы и внимания. Мы продолжаем эту тонкую нотку прежнего этикета: вашему бранчу прилагается уникальный винтажный подарок. Он неповторим — фарфоровая тарелка, хрустальные рюмки, столовый прибор — и станет вашей маленькой историей после встречи. Лекцию проведёт дипломированный культуролог и историк, краевед, специалист по культуре повседневности в Российской Империи — Мария Персиянова. В билет входит: Блюдо по выбранному меню: — Меню №1 — Яйца Бенедикт с красной икрой — Меню №2 — Английский завтрак с глазуньей, колбасками и фасолью — Меню №3 — Драник со сметаной и зелёным салатом — Меню №4 — Воздушные сырники с ягодами и сметаной — Напиток: итальянское игристое вино Martini Brut / кофе или чай

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