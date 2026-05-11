О фильме: После того как эгоистичный отец перестал с ней общаться, 25-летняя Лили Тревино находит в соцсетях его полного тёзку — добродушного строителя средних лет по имени Боб Тревино. Они начинают переписываться, и вскоре виртуальное знакомство перерастает в большую дружбу, помогающую обоим по-новому взглянуть на жизнь. Вход: заказ по меню.