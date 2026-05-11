Боб Тревино поставил лайк
набережная Чёрной речки, 5
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 16+
Кино
Еда
Про событие
О фильме: После того как эгоистичный отец перестал с ней общаться, 25-летняя Лили Тревино находит в соцсетях его полного тёзку — добродушного строителя средних лет по имени Боб Тревино. Они начинают переписываться, и вскоре виртуальное знакомство перерастает в большую дружбу, помогающую обоим по-новому взглянуть на жизнь. Вход: заказ по меню.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи