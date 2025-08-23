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Boat Party
Синопская набережная, 28
Начало:
Завершение:
от 3900₽ до 7000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное
Про событие
Четырёхчасовая прогулка на комфортабельном двухпалубном теплоходе по Неве в развод мостов с музыкой и танцами. На теплоходе будут 2 бара и чайный стол. BAGUS | ALEX KRAUZE | ADENA | LEECH *продолжение после прогулки для всех желающих — в барном кластере пространства «АТС». Билет 3900р Парный 7000р Все вопросы: https://t.me/tomastulova *продолжение после прогулки для всех желающих — в барном кластере пространства «АТС».
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