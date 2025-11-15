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Сольный концерт BLVCK CVRNVGE с презентацией нового альбома DreamRave. Blvck Cvrnvge — музыкальный проект, характеризующий свой стиль как Depressive Dance Music. Его звучание создано на стыке вайба эмоциональной электроники и танцевальной музыки. Также для нас выступят: Fatal-M Eqwillus Lonelium
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