Ты сможешь увидеть и приобрести редкие предметы музейного уровня. Потрясающие художники, антиквары и локальные бренды привезут свои коллекции. Особняк Ермолинского — это здание XlX века в историческом центре города Санкт-Петербурга. Место с богатой историей, которая придаёт мероприятию особую атмосферу. Особняк прошёл через многие эпохи, сохранив свою элегантность и статус. На выставке тебя ждут более 30 стендов, где ты сможешь приобрести картины и редкие антикварные товары музейного уровня, среди них — галерея Петра Фролова frolov_petr, галерея LJV london.jewelry.vintage, Куртуар, Naked Vintage и многие другие. В рамках выставки для тебя будет работать Лекторий, где состоятся встречи с топовыми спикерами и стилистом. Изюминка мероприятия живой аукцион. Программа мероприятия: 11:30-12:30 Лекция «Мистический Петербург» от филолога, краеведа Юлии Андреевой 13:30-14:30 Встреча с Татьяной Тангировой. Обладательница премии «Лучший стилист года» и участница рейтинга Top-50 Women of Moscow & St. Petersburg 15:30-16:30 Лекция «Заброшенные особняки Петербурга» от краеведа Виктора Федотова 17:30-18:30 Живой аукцион. Ведущий Алексей Замыцкий. Художник, аукционист, коллекционер 19:30-20:30 Встреча с Тимофеем Руденко. Российский шоумен, победитель 19 сезона «Битвы экстрасенсов» Количество мест ограничено. Строго по записи.