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  1. Санкт-Петербург
  2. События

Блонди

Городской театр, Галерная улица, 43

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 1200₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Спектакль независимого коллектива «Готов или нет!?» (Ready or not!?) по пьесе Дмитрия Богословского. «Блонди» — это история о человеке, загнанном в угол собственными страхами и воспоминаниями, и о четырёх женщинах, которые становятся его отражениями, спутниками и испытанием. Они смешные и сильные, пугающие и уязвимые, каждый их шаг рушит привычный порядок вещей. Продолжительность: 1 час 30 минут

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