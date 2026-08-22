Спектакль независимого коллектива «Готов или нет!?» (Ready or not!?) по пьесе Дмитрия Богословского. «Блонди» — это история о человеке, загнанном в угол собственными страхами и воспоминаниями, и о четырёх женщинах, которые становятся его отражениями, спутниками и испытанием. Они смешные и сильные, пугающие и уязвимые, каждый их шаг рушит привычный порядок вещей. Продолжительность: 1 час 30 минут