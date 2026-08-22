Блонди
Городской театр, Галерная улица, 43
Начало:
Завершение:
от 1000₽ до 1200₽
Возраст 16+
Спектакли
Про событие
Спектакль независимого коллектива «Готов или нет!?» (Ready or not!?) по пьесе Дмитрия Богословского. «Блонди» — это история о человеке, загнанном в угол собственными страхами и воспоминаниями, и о четырёх женщинах, которые становятся его отражениями, спутниками и испытанием. Они смешные и сильные, пугающие и уязвимые, каждый их шаг рушит привычный порядок вещей. Продолжительность: 1 час 30 минут
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