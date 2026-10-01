Разберёшь феномен «Близнецовых пламён» с точки зрения клинической психологии: как отличить зрелую любовь от зависимости и кого на самом деле стоит искать. Будет полезно тем, кто хочет разобраться в своих отношениях, понять свои истинные потребности и выстроить здоровые связи без эмоциональных качелей. Поговоришь о том, как формируются сценарии отношений, что такое здоровая привязанность и как подсознательные установки влияют на выбор партнёра. Выполнишь упражнение «Кто мой идеальный партнёр» — и ты получишь конкретные критерии, на которые можно опираться при выборе. А в конце пройдёшь тест на готовность к отношения. Будет глубоко, честно и бережно. Ведущая: Полина Масс — клинический психолог, регрессионный терапевт Стоимость: бесплатно, но тебя просят поддержать проект, заказав позицию из меню.