Такой театр и Part academy представляют спектакль «Близкие люди». Современный мир освобождает нас от необходимости быть привязанными к месту, но при этом обрывает связи между людьми. Близкие люди становятся чужими, хотя и кажется, что те, кого мы любим, всегда находятся под рукой — в кармане, в смартфоне, в ноутбуке, на связи. Но это всего лишь комфортное плацебо, которое успокаивает тебя, создаёт иллюзию близости и притупляет одиночество.