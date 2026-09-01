Близкие люди
Московский проспект 107 к.5
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Завершение:
от 2000₽ до 2500₽
Возраст 18+
Спектакли
Про событие
Такой театр и Part academy представляют спектакль «Близкие люди». Современный мир освобождает нас от необходимости быть привязанными к месту, но при этом обрывает связи между людьми. Близкие люди становятся чужими, хотя и кажется, что те, кого мы любим, всегда находятся под рукой — в кармане, в смартфоне, в ноутбуке, на связи. Но это всего лишь комфортное плацебо, которое успокаивает тебя, создаёт иллюзию близости и притупляет одиночество.
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