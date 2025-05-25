Лекция о мозаике и мастер-класс по созданию панно. В первой части мероприятия будет короткая лекция об истории мозаики: когда она появилась, как развивалась в России и какие изменения произошли в советское время. После лекции под руководством мастера ты сможешь создать свою собственную мозаику в виде силуэта Исаакиевского собора, который связан с возрождением мозаичного искусства в нашей стране. Ты также узнаешь: — как в советские города проникали абстрактные панно и сюжеты из научной фантастики; — кто такой грузинский Гауди и что получится, если соединить мозаику и архитектуру; — какая бывшая советская республика стала рекордсменом по количеству охраняемых мозаик; — как набирать панно из непрозрачного цветного стекла — смальты. Продолжительность 2 часа. В стоимость входят все материалы для изготовления мозаики размерами 11,5 х 11,5 см, которую ты сможешь сразу забрать с собой.