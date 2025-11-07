Blank Affair — вечеринка про семейные узы, что тесно и душевно связывают всех нас если не напрямую, то через несколько рукопожатий. Спасти пятницу отправляется великая шестёрка из резидентов клуба — и ничего лишнего. В лайнапе: Au Bet / Caitlyn Kasha / Mikhail Lisitsyn / Nastya Tkacheva / Tolya Klepalov / Wicca Бесплатный вход при условии репоста анонса (клуб Blank) в неупоминаемой соцсети до пятницы, 21:00. Без внимания — по билетам.