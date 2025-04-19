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Благотворительный виниловый маркет

Новая Голландия
наб.Адмиралтейского канала, 2/4

Начало:

Завершение:

250₽
Возраст 0+
Фестивали

Про событие

Тысячи пластинок от магазинов и частных коллекционеров, редкости на любой вкус, dj-сеты, специальная программа лектория и концерт московского джазового трио. Все средства, вырученные от продажи билетов, а также комиссия с продажи пластинок будут направлены в благотворительную организацию «Перспективы», которая с 1996 года улучшает жизни детей и взрослых с тяжёлой инвалидностью. Программа: https://www.newhollandsp.ru/events/concerts/vinyl-market-2025/ Вход в «Сообщество» — 250 рублей, билет действует 19 и 20 апреля. 19-20 апреля с 12:00 до 21:00

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