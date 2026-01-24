Благотворительный StandUp в поддержку центра «Йом Йом». Тебя ждёт вечер юмора от топовых комиков Санкт-Петербурга, участников телевизионных проектов и YouTube-шоу («Стендап Рулетка на ТНТ», «Открытый микрофон», «ВК видео» и др) В зале свободная рассадка. Стоимость билета — это твой личный благотворительный взнос, размер которого ты определяешь сам. Все собранные средства пойдут на поддержку центра «Йом Йом».