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Благотворительный StandUp

Ритмы
Кожевенная линия, 34

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от 1000₽ до 5000₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Благотворительный StandUp в поддержку центра «Йом Йом». Тебя ждёт вечер юмора от топовых комиков Санкт-Петербурга, участников телевизионных проектов и YouTube-шоу («Стендап Рулетка на ТНТ», «Открытый микрофон», «ВК видео» и др) В зале свободная рассадка. Стоимость билета — это твой личный благотворительный взнос, размер которого ты определяешь сам. Все собранные средства пойдут на поддержку центра «Йом Йом».

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