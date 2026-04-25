Благотворительный книжный маркет «Фонарь»
наб.Адмиралтейского канала, 2/4
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Про событие
«Фонарь» — большая книжная распродажа в пользу благотворительных проектов. Тема «Фонаря» — «Чувство дома» 25 апреля можно прийти на фестиваль и забрать книги на благотворительной барахолке за пожертвования в пользу «Хосписа на дому» — предлагают донатить за книгу от 50 до 500 рублей, и это точно самый экономный и одновременно гуманный способ пополнить свои запасы чтения. Книги уносят огромными стопками, а чем больше книг уехали в новый дом, тем больше благотворительный сбор и твой в него вклад. К этому всему ещё прилагается большой книжный фестиваль — издательская ярмарка, где всегда собирают любимые книжные магазины и издательства, большая программа с классными спикерами и важными для многих, мастер-классы для детей и взрослых в пространстве библиотеки, обязательно будет и музыка, и театр. В день фестиваля вход в «Сообщество» будет свободным. На мастер-классы требуется регистрация: https://www.newhollandsp.ru/events/education/fonar-2026/ Подробнее: https://vk.com/club212943587
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