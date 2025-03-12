ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Благотворительный кинопоказ «Мелочи жизни» (2024)

Киноцентр «Ленфильм», Каменноостровский проспект, 10

Начало:

Завершение:

362₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

О фильме: Ирландия, 1985 год. Накануне Рождества скромный угольщик и преданный отец семейства Билл Ферлонг случайно становится свидетелем ужасающих событий за стенами местного католического монастыря. В поисках справедливости ему приходится столкнуться с неодобрением семьи и бросить вызов обществу. Специальный показ в пользу благотворительного фонда помощи бездомным «Ночлежка». Гости показа — директор «Ночлежки» Данил Краморов, документальный фотограф Светлана Булатова и психолог, гештальт-терапевт, перинатальный психолог ALVI Clinic Екатерина Беляева. Гости обсудят, почему добрые дела никогда не бывают маленькими и помогают в первую очередь самому помогающему.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Кинопоказ в саду: «Унесённые призраками»
Кинопоказ в саду: «Унесённые призраками»

2800₽

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Музыка из кино на органе
Популярное
Музыка из кино на органе
до

от 1600₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Та самая кружка
Та самая кружка
до

3500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста