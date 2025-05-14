«Игрища» – это возможность не только провести время в весёлой атмосфере с настолками, чаем и печеньками, но и помочь кошачьему приюту «Преданное сердце». В программе настолок: «Мафия», «Бункер», JackBox, Codenames, «Взрывные котята» и не только. Также можно будет поиграть в плойку и почитать комиксы. В антикафе платить нужно только за время, всё остальное входит в стоимость, оплата в конце посещения. Для посетителей игротеки будет действовать студенческий тариф 1 руб/мин, также необходимо внести донат от 100 рублей по реквизитам, которые будут указаны на стойке администрации в кафе.