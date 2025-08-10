Экскурсия на ретроавтобусе с музыкантом Вадимом Радвиловичем. На авторской ретро-автобусной экскурсии певчего Вадима Радвиловича ты услышишь необычные духовные песнопения монастырского устава, рассказы о необъяснимых случаях, произошедших среди прихожан петербургских храмов, посетишь могилу Матроны Босоножки (в миру Матроны Петербургской) и увидишь чудотворную икону Божией Матери Всех скорбящих Радость с грошиками. Ты увидишь наиболее выразительные храмы центра Санкт-Петербурга — Казанский кафедральный собор, Собор Владимирской иконы Божией Матери, Собор Святой Живоначальной Троицы лейб-гвардии Измайловского полка, Николо-Богоявленский морской собор, Собор преподобного Исаакия Далматского, Воскресенский всех учебных заведений Смольный собор, Свято-Троицкая Александро-Невская лавра и Храм во имя иконы Божией Матери Всех Скорбящих Радость. Об авторе: Вадим Юрьевич Радвилович — певчий, музыкант, поэт, актёр, арт-директор художественной галереи, светский ведущий ,организатор выставок картин, модных показов, ведущий авторских экскурсий.