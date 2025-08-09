Погрузись в мир, где вампирам живётся сладко, но ночной охотник Блэйд не дремлет. Приготовься к инFERNальным вечеринкам с кровавыми фонтанами, красными лазерами, пронизывающими темноту, и LED-экранами, создающими завораживающие визуальные эффекты. Музыка мощных рейвов и современные звуковые решения наполнят клуб Tones энергией и адреналином. Присоединяйся к этому захватывающему событию, где каждое мгновение обещает быть наполненным напряжением, стилем и атмосферой настоящей охоты на вампиров. По дресс коду — вамп образ не обязателен, главное выглядеть опрятно. По желанию можно добавить вампирские элементы в свой образ. Звуковая палитра вечеринки порадует любителей самых разных стилей: от ярких афро-ритмов до глубоких и динамичных звучаний tech, indie и melodic. На танцполе будут звучать самые горячие треки в жанрах bass house и тд — музыка, которая заставит двигаться и не отпустит до самого утра!