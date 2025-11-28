Чёрная пятница в клубе? Почему бы и нет! В последние выходные ноября вводят специальный дресс-код, крутые плюшки на баре и особые предложения только для тех, кто готов быть в теме. Никаких корзин с товарами, только атмосфера живого шопинга, коктейли и твоя любимая музыка. Готов присоединиться к Black Weekend? FC/DC 18+ (только оригиналы документов) Резерв по телефону. Билет или бронь стола — проход без очереди