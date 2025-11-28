Black Friday
Конюшенная площадь, 2В
Начало:
Завершение:
от 699₽ до 1999₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Чёрная пятница в клубе? Почему бы и нет! В последние выходные ноября вводят специальный дресс-код, крутые плюшки на баре и особые предложения только для тех, кто готов быть в теме. Никаких корзин с товарами, только атмосфера живого шопинга, коктейли и твоя любимая музыка. Готов присоединиться к Black Weekend? FC/DC 18+ (только оригиналы документов) Резерв по телефону. Билет или бронь стола — проход без очереди
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