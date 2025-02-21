Black Void Gathering
Лиговский просп., 111-113-115В
Начало:
Завершение:
500₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки
Фестивали
Про событие
Наступит ночь, когда тебе захочется чего-то поистине загадочного, удивительного и незабываемого. Рядом будут она — команда BLACK VOID, которая проведёт тебя по гремящей пустоте, где множество сердец забьётся в унисон. Ты сможешь погрузиться в мир электронной музыки и узнать о различных её гранях. В событии примут участие 10 артистов и коллективов. В эту ночь выступят: fotosmvgnl | исповедь? | Kiloind | kry_for_dedmvn | htrngl | stacy foster | Enzelaad | The crucifix | 1000lux | cage, goddamn
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