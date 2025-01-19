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Black Sabbath tribute
Шведский переулок, д. 2
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от 800₽ до 1500₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Концерт-посвящение творчеству отцов тяжёлого рока - легендарных Black Sabbath. Ты услышишь лучшие треки великого коллектива в стенах любимого бара. Вокал - Александр Загрянский. The Best of Ozzy, Dio, Tony Martin. Количество мест ограничено.
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